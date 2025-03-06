Россиянам рассказали, нужен ли непрерывный трудовой стаж для пенсии

В настоящее время россиянам не нужен непрерывный трудовой стаж для пенсии, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Роскачества.

«В советское время государство активно занималось вопросом снижения текучести кадров и стимулировало граждан к долгосрочной работе на одном предприятии. Для этого исчисление размера пенсии было напрямую связано с непрерывностью трудового стажа. В современном российском законодательстве непрерывный трудовой стаж на размер пенсии напрямую не влияет. Сейчас важны возраст (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, страховой стаж в 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что к возрасту обычно вопросов нет. В пресс-службе пояснили, что минимальный страховой стаж — это минимальное количество лет, которое необходимо отработать, чтобы иметь право на назначение пенсии по старости, и в него включаются периоды работы, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования. В пресс-службе отметили, что каждый год работы по трудовому договору приносит определенное количество баллов, которые зависят от величины зарплаты и уплаченных страховых взносов в Социальный фонд. Максимально за год можно получить 10 баллов.

В январе 2025 года средняя пенсия россиян составила 24 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, возможна ли индексация пенсий выше уровня инфляции.