Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор Англии и Уэльса против конфискации активов РФ

The Times: генпрокурор Англии и Уэльса не поддержал конфискацию активов РФ
close
Frank Augstein/AP

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер выступил против конфискации активов РФ. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Утверждается, что Хермер выступил против конфискации российских активов из-за опасений, что этот шаг может стать нарушением международного права. Кроме того, конфискация активов РФ может навредить репутации Великобритании как международного финансового центра.

До этого президент Финляндии Александер Стубб заявил, что видит шансы на достижение соглашения между странами Евросоюза по конфискации замороженных активов России в пользу Украины.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег, и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Ранее Туск заявил, что противники суверенитета Украины способствуют «триумфу» Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами