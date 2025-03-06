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Власти Вологодской области хотят провести экспертизу чистоты воздуха в Череповце

Губернатор Филимонов предложил новую экспертизу чистоты воздуха в Череповце
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РИА «Новости», коллаж «Газеты.Ru»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил проверить чистоту воздуха в Череповце и создать для этого рабочую группу, провести экспертизу по выбросам предприятий промышленности, а по итогам — отчитаться президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РБК.

Предполагается, что в рабочую группу войдут чиновники из областного правительства, а также депутаты мэрии Череповца, сотрудники Росприроднадзора и общественных организаций.

«Рабочая группа должна организовать глобальную независимую экспертизу. Для этого в Череповце установят посты на большем количестве точек в городе и по периметру промышленного кластера, чтобы после замеров сделать релевантный вывод. Итоги представят президенту», — говорится в материале.

Как сообщал ТАСС, со ссылкой на данные «независимого исследования аккредитованной экологической лаборатории», которая отобрала пробы в восьми точках, прилегающих к комбинату «Северстали», воздух в Череповце вреден для здоровья. Заявлялось о критических для здоровья показателях формальдегида, фенола, сероуглерода и многих других веществ.

В ответ «Северсталь» заявляла, что данные о превышении загрязняющих веществ в воздухе Череповца недостоверны.

В феврале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку мэра Череповца Вадима Германова из-за утраты доверия к нему, а также неблагоприятной экологической обстановки в городе.

Газета «Ведомости» отмечала, что Германов был последним заметным выходцем из «Северстали» в органах власти российского региона.

Ранее Путин назвал самый простой способ оценить состояние окружающей среды.

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