В Москве подешевела аренда квартир

По итогам января 2025 года в Москве средняя цена аренды студий составила 73 тыс. рублей (-1% за месяц). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Медианная стоимость съемных «однушек» достигла 68 тыс. рублей (-3,4% за месяц), двухкомнатных квартир — 95 тыс. рублей (-3,4% за месяц,), трехкомнатных квартир — 150 тыс. рублей (-0,2% за месяц).

«Во всех форматах квартир отмечается небольшое сокращение медианной ставки в течение месяца, связанное с сезонным фактором — снижением спроса в период новогодних праздников. Аналогичную тенденцию мы видим и в других миллионниках и крупных городах. Сейчас активность на рынке аренды растет. В январе 2025 года в Москве число просмотров объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду выросло на 12,3% относительно декабря 2024-го, а предложение съемного жилья по всем типам комнатности увеличилось на 9,2%», — сказали в пресс-службе.

По оценкам сервиса, возвращение спроса на аренду будет наблюдаться вплоть до длинных майских выходных и сезона отпусков. В пресс-службе уточнили, что сегодня рынок долгосрочной аренды продолжает развиваться под воздействием сезонных факторов — возможны небольшие снижения цен съемного жилья за счет сокращения спроса и ставок в наименее активные месяцы (например, в предновогодний и новогодний периоды, во время сезона отпусков) и их рост в самые активные месяцы (начало весны, август — сентябрь), когда спрос выше и самые бюджетные лоты сдаются быстрее всего.

В пресс-службе заключили, что рынок долгосрочной аренды в 2025 году продолжает повторять тенденции 2024-го — переход инвестиционных квартир из сегмента продажи в аренду по мере проведения собственниками подготовки жилья к сдаче (ремонт, обустройство мебелью и техникой). Однако в компании полагают, что дальнейшие темпы роста цен на аренду в течение 2025 года уже не будут такими динамичными, какими они были в 2024-м.

Ранее сообщалось, что новые квартиры рядом с ВДНХ подорожали вдвое за пять лет.