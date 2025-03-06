Мошенники выманили у российского экономиста 10 млн рублей

Жительница Белорецка, работающая экономистом, отдала более 10 млн рублей под давлением мошенников, сообщили в пресс-службе управления МВД по Башкортостану.

Отмечается, что 43-летняя женщина по инструкции аферистов загрузила на свой телефон некое приложение для инвестирования. Вскоре после первого взноса махинаторы убедили ее взять кредит на 2 млн рублей. Деньги она получила под залог квартиры. Когда пришел срок вносить первый взнос по кредиту, россиянка попыталась вывести деньги со своего брокерского счета, но не смогла — пароль от личного кабинета не подходил.

Злоумышленники заявили пострадавшей, что для разблокировки счета необходимо либо прилететь в Германию, либо оформить еще несколько кредитов. Женщина взяла еще один кредит. Очередную ссуду она оформила на знакомых. Суммы кредитов варьировались от 160 тысяч до 1,3 млн рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что объем финансового мошенничества в России в 2025 году от 1,5 до 1,9 раза превысит результат 2024 года.

Ранее рост мошенничества объяснили доверием россиян к роботам.