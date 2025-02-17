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В России может вырасти безработица

В 2025 году безработица в России может вырасти впервые с начала десятилетия
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Максим Богодвид/РИА Новости

В текущем году безработица в России вырастет с нынешних 2,3% до 2,6%. Рост может произойти впервые с пандемийного 2020 года, в котором показатель увеличился до 5,9%, сообщает газета «Известия».

К 2027 году опрошенные Центральным банком РФ аналитики ожидают повышения безработицы до уровня 2023 года — до 2,9%.

Показатель уровня безработицы достиг «дна» в прошлом году. Как заявила изданию руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, в дальнейшем ожидается охлаждение рынка труда вслед за ожидаемым замедлением экономики. Она отметила, что этому способствуют оптимизации бизнеса на фоне высокой ключевой ставки и повышения налогов.

По словам эксперта, отдельные признаки свидетельствуют о скором росте безработицы. Она пояснила, что все меньше вакансий поступает в службы занятости, а в СМИ все чаще появляются данные о сокращениях в крупных корпорациях.

«Скорее всего безработица будет расти, но медленно. Это будет связано с развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов — например, в торговле, которая переходит в онлайн-формат», — сказала «Известиям» профессор Финансового университета при правительстве России Юлия Долженкова.

В феврале бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков заявил, что рекордно низкий уровень безработицы в России стал одной из ключевых проблем для предпринимателей в 2024 году. По его словам, это значительно сдерживает рост и масштабирование компаний.

Ранее в еврозоне увеличился процент безработных.

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