США могут смягчить пошлины на товары Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп задумался над ослаблением пошлин на товары Канады и Мексики. Об этом сообщил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник в интервью агентству Bloomberg.

«Президент [США Дональд Трамп] рассматривает возможность предоставления послаблений», — отметил Латник.

По словам министра, Штаты могут объявить об ослаблениях пошлин уже 5 марта. В первую очередь они коснутся автомобилей.

«Они [тарифы] будут составлять 25%, но <...> некоторые категории останутся в стороне. Это могут быть автомобили, а может быть и что-то другое», — уточнил глава минторга США.

4 марта Bloomberg сообщило, что США вводят таможенные пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики.

До этого китайские власти предложили США перейти к диалогу вместо того, чтобы начинать торговую войну. В Китае заявили, что готовы ответить США на повышение пошлин в отношении китайской продукции, однако вместо этого лучше сесть за стол переговоров и обсудить сотрудничество. На товары из КНР Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 10%.

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