Названы риски программы долгосрочных сбережений

Главный риск программы долгосрочных сбережений — «заморозка» денег на долгие 15 лет и возможность получения выплат только после 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Программа (ПДС) подходит далеко не всем. Существенный минус — длительный период «заморозки» средств на 15 лет и выплаты только после 55-60 лет. Инвестиционная доходность полностью зависит от стратегии негосударственного пенсионного фонда (НПФ), без личного контроля инвестора. Досрочное снятие средств приводит к потере инвестиционного дохода. Прогнозировать среднесрочный успех реализации программы затруднительно на фоне продолжающейся последние 30 лет политики слабого рубля и двухзначной инфляции. Ее инвестиционная привлекательность, вполне очевидно, вырастет, если среди инвестиционных инструментов добавить продукты промышленного майнинга и цифровые валюты», — отметил экономист.

По его словам, программа не подходит для опытных инвесторов, способных самостоятельно управлять капиталом и достигать более высокой доходности. Эксперт посоветовал рассматривать ПДС только как часть общей инвестиционной стратегии, сочетая с другими способами сбережения и приумножения капитала.

Лобода уточнил, что ключевое преимущество ПДС — государственное софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно и налоговые вычеты в 52-60 тыс. рублей, что делает программу особенно выгодной для работающих граждан с официальным доходом. Государство гарантирует сохранность до 2,8 млн рублей, а НПФ обязан обеспечить безубыточность инвестиций.

Экономист отметил, что идеальный портрет участника программы — наемный работник с зарплатой от 120 тыс. рублей.

Программа долгосрочных сбережений — добровольный инструмент для накопления средств и создания финансовой подушки безопасности, действующий в России с 2024 года. Участники программы могут заключать договоры с НПФ, делать взносы, получать государственное софинансирование и налоговые вычеты. Остаток сбережений участника программы передаются наследникам.

Ранее сообщалось, что долгосрочные сбережения в России могут привязать к количеству детей.