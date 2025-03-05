Россияне на фоне падения доллара начали скупать турпутевки

Россияне на фоне падения доллара бросились скупать турпутевки и оплачивать летние бронирования, так как валютные колебания позволили им сделать это по выгодной цене. С укреплением доллара спрос начал понижаться, рассказал гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Когда курс упал, все сразу ринулись бронировать», — подчеркнул турэксперт.

Она напомнила о возможности туристов внести предоплату в 20%, а уже перед вылетом оплатить всю путевку полностью. Однако снижение доллара привело к тому, что люди не ожидая начали вносить сразу всю сумму, чтобы закрыть бронь на лето и осень по выгодному курсу, отметил Арзуманов.

Туротрасль очень чутко реагирует на валютные колебания, а путешественники отслеживают снижение цен на путевки, согласился вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Если мы обратим внимание, то продавцы бытовой техники, продуктов, автомобилей не снижают цену от падения курса. Только туризм день в день реагирует. Если тур стоил 500 тысяч рублей, то он на следующий день стоит уже 490 тысяч, а потом вообще 450 тысяч», — пояснил Мкртчян.

На позапрошлой неделе, слова эксперта, на фоне снижения доллара рост бронирований подскочил сразу на 15%.

В Ассоциации туроператоров России до этого сообщили, что российские туроператоры уже продали 20% туров на летний сезон (май-сентябрь), это на треть больше, чем было в прошлом году. У «чартерных» туроператоров, в соответствии с их объемами полетных программ, на курорты Антальи сейчас приходится около 90-95% всех ранних продаж, на курорты Эгейского побережья Турции – 5-10%.

Ранее почти четверть россиян сообщили о планах купить доллары, когда они еще подешевеют.