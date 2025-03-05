Названы самые востребованные профессии в России

Самой востребованной группой специалистов на российском рынке труда в перспективе пяти лет окажутся квалифицированные рабочие, спрогнозировал глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет «Российская газета».

В ближайшее время, по оценке министра, в России вырастет нужда в механиках, ремонтниках транспортных средств, электромонтажниках, слесарях-инструментальщиках, строителях и рабочих-отделочниках. Их числа процессий, которые требуют высокой квалификации, сильнее всего будут востребованы на рынке программисты, врачи, инженеры, архитекторы и проектировщики.

Обратная динамика, отметил Котяков, будет наблюдаться в сфере торговли — потребность в работниках в этой области сильно снизится. Наиболее дефицитные специальности будут сосредоточены в промышленном секторе, подчеркнул он.

Как также спрогнозировал глава ведомства, экономике России в перспективе ближайших пяти лет потребуются дополнительно в общей сложности 3,1 млн работников. При этом в базовом прогнозе ведомства 2022 года указывалось, что нехватка персонала в России составит 2,4 млн работников.

Ранее была названа отрасль занятости в России с нехваткой кадров.