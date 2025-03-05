Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России снизился с 54,6 до 50,5 пункта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику S&P Global.

Показатель стал минимальным за прошедшие шесть месяцев. Утоняется, что, если данный индекс поднимается выше 50 пунктов, то это свидетельствует о росте экономической активности, а если опускается ниже, то это признак спада. В качестве причины такой динамики навали слабый прирост новых заказов.

Одновременно, уточняет газета, фирмы продолжают нанимать новых сотрудников. Кроме того, эти предприятия, как и раньше, уверены в том, что в ближайший год производство перейдет в стадию роста. Компании надеются на улучшение спроса, подчеркнули в издании.

В ноябре аналитиков S&P Global сообщали о росте индекса деловой активности в сфере услуг России по итогам октября до 51,6 пункта.

В первой половине декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия является одним из мировых лидеров по оказанию услуг с помощью новых технологий.

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