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В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос до 51,6 пункта

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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России по итогам октября вырос до 51,6 пункта. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков компании S&P Global.

Аналитики отметили, что в январе PMI составил 50,5 пункта. Подобный результат, по их словам, свидетельствует о значительном росте объемов производства в российских компаниях.

По данным компании, увеличению производства поспособствовал рост числа новых заказов. При этом темпы оказались ниже среднего долгосрочного значения.

Авторы исследования уточнили, что значение индекса выше 50 свидетельствует о росте деловой активности. Соответственно, значение ниже этого показателя говорит о преобладании пессимистических настроений участников рынка.

1 октября S&P Global сообщало, что индекс PMI обрабатывающих отраслей России по итогам сентября составил 49,5 пункта. Индикатор опустился ниже 50 пунктов впервые с апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что в России вырос трафик в ресторанах и барах.

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