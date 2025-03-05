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Просрочка по кредитным картам в России поставила новый рекорд

Скоринг бюро: просрочка по кредиткам в январе поднялась выше 0,5 трлн рублей
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Depositphotos

Просроченные более чем на 90 дней долги россиян по кредитным картам выросли по итогам января на 27% относительно аналогичного месяца 2024 года, достигнув рекорда в 0,5 трлн, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Как пишет издание, такая задолженность теперь составляет 11,5% от всего портфеля, а обеспечивают ее 8,2% от действующих кредитных карт. Между тем совокупный портфель кредиток в первый месяц 2025 года достиг 4,4 трлн рублей, что почти на треть больше относительно года до этого.

По словам гендиректора «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, в целом рост просрочки соответствует росту всего портфеля и пока «плохие» долги не угрожают стабильности банковской системы.

Во второй половине января основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев сообщил, что россиянам не стоит спешить досрочно погашать ранее взятые кредиты. Заемщикам выгодно гасить кредиты за счет процентов по вкладам. По его словам, если процент по кредиту ниже доходности по вкладу, выгоднее держать деньги на вкладе и гасить кредит за счет полученных процентов.

Ранее экономист раскрыла тонкости механизма самозапрета на кредиты.

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