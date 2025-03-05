Просрочка по кредитным картам в России поставила новый рекорд

Просроченные более чем на 90 дней долги россиян по кредитным картам выросли по итогам января на 27% относительно аналогичного месяца 2024 года, достигнув рекорда в 0,5 трлн, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Как пишет издание, такая задолженность теперь составляет 11,5% от всего портфеля, а обеспечивают ее 8,2% от действующих кредитных карт. Между тем совокупный портфель кредиток в первый месяц 2025 года достиг 4,4 трлн рублей, что почти на треть больше относительно года до этого.

По словам гендиректора «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, в целом рост просрочки соответствует росту всего портфеля и пока «плохие» долги не угрожают стабильности банковской системы.

Во второй половине января основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев сообщил, что россиянам не стоит спешить досрочно погашать ранее взятые кредиты. Заемщикам выгодно гасить кредиты за счет процентов по вкладам. По его словам, если процент по кредиту ниже доходности по вкладу, выгоднее держать деньги на вкладе и гасить кредит за счет полученных процентов.

Ранее экономист раскрыла тонкости механизма самозапрета на кредиты.