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России стало еще сложнее продавать нефть Индии

Bloomberg: порты Индии не принимают нефть из России на подсанкционных судах
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Brendan McDermid/Reuters

Многие порты Индии не принимают находящиеся под западными санкциями суда, несмотря на рост объема отгрузки из портов партий российской нефти в последние недели до трехмесячного максимума в объеме 3,09 млн баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, корабли вынуждены оставаться в море неделями, в ожидании разгрузки товара. На сегодняшний день около 12 млн баррелей сырья из Арктики простаивают на кораблях в море уже несколько месяцев. Также около 7,7 млн баррелей нефти с Сахалина находятся в танкерах более двух недель, что в два раза дольше обычного срока доставки.

На этом фоне подскочила стоимость фрахта судов — для Черного моря цена составляет $7,9 млн для миллиона баррелей сырья. Еще в декабре цена составляла $5,6 млн.

По данным агентства, до санкций, введенных администрацией бывшего президента США Джо Байдена, Индия покупала 60% российской нефти из Арктики. Теперь же партии тайно перегружаются у берегов Омана, а новые перевозчики, скорее всего, направляются в Китай.

В конце февраля Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler написал, что Индия в феврале довела импорт российской нефти до 1,4 млн, что стало самым низким уровнем с января 2023 года. Как заявлял в конце января министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, власти намерены увеличить объемы закупки нефти и газа у США после слов американского президента Дональда Трампа о желании максимально нарастить добычу ресурсов.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.

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