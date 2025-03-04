«Аэрофлот» объявил финансовые результаты по МСФО за 2024 год

«Аэрофлот» завершил 2024 год с чистой прибылью по МСФО в 55 млрд рублей

По итогам 2024 года чистая прибыль группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 55 млрд рублей против убытка в размере 14 млрд рублей годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«При этом оба показателя содержат эффект курсовой переоценки, а также ряд других единоразовых эффектов. Чистая прибыль 2024 года содержит эффект отрицательной валютной переоценки в размере 14 539 млн руб., положительный единоразовый нетто-эффект страхового урегулирования в размере 3 954 млн руб., а также ряд других эффектов в нетто размере 1 370 млн руб.», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что общая выручка «Аэрофлота» за 2024 год увеличилась на 40%, достигнув 856,8 млрд рублей. При этом прибыль от регулярных пассажирских перевозок по итогам прошлого года выросла на 41,5%, до 797,8 млрд рублей. Выручка от грузовых авиаперевозок увеличилась на 37,4%, достигнув 34,5 млрд рублей.

Накануне совет директоров «Аэрофлота» обновил дивидендную политику, увеличив целевой уровень дивидендных выплат с 25 до 50% от чистой прибыли группы по МСФО. В пресс-службе компании заявили, что такой уровень выплат был установлен по международным стандартам финансовой отчетности, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с требованиями правительства России.

Ранее «Аэрофлот» установил скидку в 50% на перелеты для детей.