«Аэрофлот» установил скидку в 50% на перелеты для детей

Аэрофлот: установлена фиксированная скидка в 50% для детей на перелеты по России

Российская авиакомпания «Аэрофлот» установила фиксированную скидку на перелеты детей в размере 50%. Об этом сообщили пресс-службе авиакомпании в Telegram-канале.

«Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2 до 12 лет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, скидка будет действовать на перелеты с датой вылета от 1 января. В компании отметили, что скидка применима к гражданам РФ на рейсах с кодом SU. Субсидированные билеты и другие государственные льготы сохранят ранее установленные размеры скидок. Билеты, которые были куплены до 23 декабря, не подлежат скидочному тарифу, добавили в авиакомпании.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года. Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами.

20 декабря сообщалось, что министерство транспорта России предложило авиакомпаниям предоставлять скидку для детей, имеющих российское гражданство.

Ранее в Минтрансе заявили, что могут начать размещать детей рядом с родителями в самолетах.