«Аэрофлот» увеличил норму выплат дивидендов

Совет директоров «Аэрофлот» обновил дивидендную политику, увеличив целевой уровень дивидендных выплат с 25 до 50% от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что совет директоров авиакомпании также может принять решение о дополнительной корректировке чистой прибыли с учетом специфики отрасли, если на это будут необходимые основания. Помимо этого, он может изменить долю прибыли, направляемой на выплату дивидендов.

До этого «Аэрофлот» выступил с инициативой разработки федеральных авиационных правил поддержания летной годности (ФАП ПЛГ). В авиакомпании заявили, что принятие ФАП ПЛГ позволит создать в России независимую систему аудита самолетов.

Ранее «Аэрофлот» установил скидку в 50% на перелеты для детей.