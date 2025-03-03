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«Аэрофлот» увеличил норму выплат дивидендов

«Аэрофлот» увеличил целевой уровень выплат дивидендов с 25 до 50% чистой прибыли
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Depositphotos

Совет директоров «Аэрофлот» обновил дивидендную политику, увеличив целевой уровень дивидендных выплат с 25 до 50% от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что совет директоров авиакомпании также может принять решение о дополнительной корректировке чистой прибыли с учетом специфики отрасли, если на это будут необходимые основания. Помимо этого, он может изменить долю прибыли, направляемой на выплату дивидендов.

До этого «Аэрофлот» выступил с инициативой разработки федеральных авиационных правил поддержания летной годности (ФАП ПЛГ). В авиакомпании заявили, что принятие ФАП ПЛГ позволит создать в России независимую систему аудита самолетов.

Ранее «Аэрофлот» установил скидку в 50% на перелеты для детей.

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