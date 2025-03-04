Аналитик оценил риски повышения ключевой ставки на заседании Банка России в марте

Совет директоров Банка России вряд ли снизит ключевую ставку на своем следующем заседании, которое состоится 21 марта, пишет проект Финансы Mail со ссылкой на прогноз главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

По его словам, ЦБ не пойдет на снижение показателя, поскольку пока судить об устойчивом замедлении кредитования рано. Как отметил Васильев, в декабре и феврале замедление кредитования может быть связано с повышенными бюджетными расходами.

Аналитик полагает, что регулятор снова сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Он допустил вероятность обсуждения повышения показателя до 22%, но с учетом сохраняющейся тенденции на снижение инфляции большинство отдадут свой голос за сохранение ставки в 21%.

Как отметил Васильев, Центробанк может пойти на снижения показателя лишь в конце 2025 года, и то до 20%. Более существенное снижение ключевой ставки, вероятно, произойдет уже в 2026 году.

Накануне кс-глава Банка России Сергей Дубинин выразил мнение, согласно которому ЦБ на заседании 21 марта 2025 года в третий раз оставит ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, когда инфляция в России упадет до 4%.