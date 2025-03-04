Бывшие владельцы пивзавода в Крыму, проживая в Испании, финансировали армию Украины

Украинские владельцы пивобезалкогольного комбината «Крым» живут в Испании, и до национализации предприятия его хозяева финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов в официальном Telegram-канале.

Аксенов заявил, что решение о национализации пивзавода приняли по итогам расследования антитеррористической комиссии.

«Проверка показала, что несколько собственников акций комбината являются гражданами Украины и в настоящее время проживают в Испании, а полученные доходы перечисляют ВСУ», — говорится в сообщении главы региона.

По словам Аксенова, власти прорабатывают несколько вариантов развития комбината. Так, для завода могут найти потенциального крупного владельца с большими ресурсами или оставить его в собственности республики.

Уточняется, что около 4 млрд рублей, полученные от национализации комбината «Крым», направили на ремонт территорий культуры, установку детских площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Аксенов добавил, что пока предприятие работает без изменений.

До этого имущество украинских олигархов и политиков выставили на аукцион в Крыму. Всего было представлено 108 объектов недвижимости в разных городах полуострова и одно нефтеналивное судно.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.