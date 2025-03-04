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Стало известно самое опасное место в доме

NEWS.ru: самым опасным местом в доме оказалась ванная
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Pexels

Ванная комната является самым опасным местом в доме, пишет издание NEWS.ru со ссылкой на сообщение старшего преподавателя Института дополнительного профессионального образования, тренера первой помощи Светланы Моисеенко.

Самая частая причина падений в ванной, по ее словам, — скользкая поверхность. Как отметила Моисеенко, падения могут привести к частичной или полной потере мобильности, в особенности это касается людей старше 60 лет.

Эксперт предупредила, что важно следить за сухостью пола. Для того, чтобы обезопасит себя, можно постелить и закрепить на полу резиновый коврик, разместить полки и необходимые предметы не выше уровня вытянутой руки.

Во второй половине февраля издание Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов написало, что нежно-голубой цвет в интерьере может сделать комнату холодной и отчужденной, а также вызвать чувство грусти, если неправильно сочетать его с другими оттенками.

Как пишет издание, шартрезо-зеленый цвет может быть слишком агрессивным, шиферно-серый — ассоциироваться со скукой. Помимо этого, эксперты советуют избегать в интерьере грязно-коричневых, фисташково-зеленых и черных оттенков, потому что они связаны с мраком и унынием. Ярко-белый цвет при этом может создать в квартире холодную атмосферу.

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