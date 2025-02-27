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Дизайнеры рассказали, какие цвета в интерьере могут сделать квартиру неуютной

Pravda.Ru: голубой цвет в интерьере может сделать квартиру неуютной
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Archi_Viz/Shutterstock/FOTODOM

Нежно-голубой цвет в интерьере может сделать комнату холодной и отчужденной, а также вызвать чувство грусти, если неправильно сочетать его с другими оттенками. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, шартрезо-зеленый цвет может быть слишком агрессивным, шиферно-серый — ассоциироваться со скукой. Помимо этого, эксперты советуют избегать в интерьере грязно-коричневых, фисташково-зеленых и черных оттенков, потому что они связаны с мраком и унынием. Ярко-белый цвет при этом может создать в квартире холодную атмосферу.

«Чтобы избежать мрачных оттенков, дизайнеры рекомендуют комбинировать цвета с теплыми акцентами или использовать их в умеренных количествах», — добавили в сообщении.

До этого дизайнеры интерьера говорили, что правильный выбор цветовых решений поможет сделать маленькую ванную комнату визуально больше. Они советуют отдавать предпочтение светлым и более нейтральным оттенкам. По словам экспертов, такие цвета позволяют визуально расширить пространство и сделать его более воздушным. Кроме того, их можно гармонично сочетать с любым стилем.

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