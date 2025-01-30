Несовершеннолетнего обвинили во взрыве бытового газа в девятиэтажке под Воронежем

Несовершеннолетнего считают виновным во взрыве бытового газа в жилом доме в Нововоронеже, сообщили в СУ СК России по Воронежской области.

6 ноября 2024 года в квартире девятиэтажного дома на улице Набережной в Нововоронеже произошел взрыв газа, который привел к пожару. По информации МЧС, загорелась квартира на втором этаже, сотрудники ведомства эвакуировали из дома 32 человека, включая одного ребенка. Первоначально считалось, что из-за взрыва несовместимые с жизнью травмы получила хозяйка сгоревшей квартиры и пострадал ее 15-летний сын. По факту произошедшего было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Однако в ходе расследования стало ясно, что женщины, которую в безжизненном состоянии обнаружили на месте взрыва, не стало за несколько дней до инцидента. Оказалось, что ночью 3 ноября ее избил и ранил несовершеннолетний сын, в качестве оружия использовав неустановленные предметы. Женщина получила тяжкие телесные повреждения и не выжила, а подросток решил скрыть улики, указывающие на его вину, и устроил взрыв. Для этого он открыл кран на газовой трубе, дождался, пока бытовой газ заполнит пространство квартиры, и воспользовался зажигалкой.

«На допросе подросток дал признательные показания, по ходатайству следствия он помещен в психиатрический стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении.

Расследование инцидента продолжается.

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