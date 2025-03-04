Названо предпочтительное время для замены зимней резины на летнюю

Россиянам лучше не торопиться с заменой зимней резины на летнюю, поскольку зима в стране обманчива, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никиты Родионова.

По его словам, летние шины более жесткие и прочные, они сохраняют свои свойства при высоких летних температурах, но при этом дубеют и трескаются при минусе за окном. При этом в России одну неделю может быть теплая погода, а потом резко выпасть снег и задержаться на пару недель. В таком случае утром на дороге может быть тонкий слой льда. В связи с этим эксперт не рекомендует менять резину при первом же потеплении.

Родионов посоветовал при решении сменить колеса ориентироваться на среднесуточную температуру. Это значит, что и днем, и ночью должен быть устойчивый плюс.

В первой половине февраля исследование СберАвто и ВсеИнструменты.ру показало, что продажи автомасел, смазок и шиномонтажного оборудования по сравнению с осенними показателями увеличились почти на треть. Уходящей зимой зафиксировано снижение спроса на автохимию, включая такие важные зимние продукты, как антифриз — продажи в этой категории упали на 10%.

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