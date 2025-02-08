Россияне все чаще ремонтируют и обслуживают свои машины самостоятельно

Россияне все чаще берут на себя задачи по обслуживанию и ремонту машин

Продажи автомасел, смазок и шиномонтажного оборудования по сравнению с осенними показателями увеличились почти на треть. Это показало исследование СберАвто и ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Уходящей зимой зафиксировано снижение спроса на автохимию, включая такие важные зимние продукты, как антифриз — продажи в этой категории упали на 10%. Это контрастирует с заметным ростом спроса на автомасла и смазки, а также на шиномонтажное оборудование, которые стали лидерами продаж в холодное время года. Средний чек в категории «автомасла и смазки» составил 1 636 рублей, а в шиномонтажном оборудовании – 7 025 рублей.

Заметный рост продаж зафиксирован в категории домкратов, продажи которых увеличились на 29% в сравнении с прошлым годом. Вероятнее всего, это связано с тем, что водители стали чаще менять шины самостоятельно. Средний чек в этой категории составил 4 294 рубля.

Интересна динамика в категории средств для покраски автомобилей среди россиян, где зафиксирован рост на 14%. Обычно такие товары популярны весной и летом, однако в этом году водители активнее устраняли мелкие повреждения зимой, чтобы предотвратить коррозию от воздействия реагентов и влаги.

Помимо роста отдельных категорий, есть и конкретные товары, которые стали самыми востребованными этой зимой.

Грузики для балансировки колес – необходимы при сезонной смене шин. Корректная балансировка снижает вибрации, продлевает срок службы подвески и улучшает управляемость автомобиля. Регулярная проверка балансировки особенно важна после смены шин и при появлении биения руля на скорости.

Автомобильный портативный компрессор – помогает поддерживать оптимальное давление в шинах зимой. В холодное время года давление снижается, что влияет на сцепление с дорогой и расход топлива. Компактный компрессор позволяет быстро подкачать шины без посещения шиномонтажа.

Автомобильная губка – один из самых востребованных товаров для ухода за кузовом. Мелкопористая структура помогает бережно очищать лакокрасочное покрытие, не повреждая его. Важно использовать отдельную губку для кузова и колёс, чтобы избежать попадания абразивных частиц на краску.

Маскировочная пленка – используется для защиты кузова во время ремонта или покраски. При локальном ремонте она предотвращает попадание краски на соседние поверхности, а при транспортировке авто защищает лакокрасочное покрытие от сколов и царапин.

Очиститель карбюратора – востребован среди водителей, обслуживающих свои автомобили самостоятельно. Эффективно удаляет отложения и смолы, улучшая работу системы подачи топлива и снижая расход бензина. Полезен не только для карбюраторных автомобилей, но и для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей.

Праймер для поверхностей – используется при ремонте и покраске автомобиля. Улучшает сцепление краски с поверхностью, предотвращает отслаивание и защищает металл от коррозии. Перед нанесением важно обезжирить поверхность для максимального эффекта.

Рост спроса на товары, связанные не только с сезонным обслуживанием, но и с самостоятельным ремонтом, показывает изменение подхода автовладельцев к уходу за своими автомобилями. Водители все чаще берут на себя задачи по обслуживанию и ремонту, что отражается в популярности товаров, ранее не столь характерных для зимнего сезона.

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