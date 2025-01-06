Россиянам рассказали, как ухаживать за автомобилем зимой

В холодное время автомобиль всегда должен быть чистым. Об этом сообщает эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«По испытаниям немецкого автоклуба ADAC, каждые дополнительные 100 кг увеличивают расход топлива автомобиля на 0,3 л/100 км. Такую прибавку трудно почувствовать в реальной эксплуатации. Куда больший перерасход бензина возникает в затяжных пробках или при динамичном старте со светофора», — отмечает эксперт.

По словам Колодочкина, на динамике, управляемости и расходе топлива не скажутся килограммы, которые держатся на кузове автомобиля. Специалист также отмечает, что в ПДД и КоАП нет статьи, которая ограничивала бы движение грязного автомобиля, однако такая машина привлекает внимание дорожных инспекторов. А в случае, если грязь закрывает номер, водитель может получить штраф.

Мыть автомобиль зимой необходимо, несмотря на то, что этот процесс в холодное время может быть опасным для кузова. Специалист советует выбирать мойки, где автомобиль также высушат.

Ранее рассказали, когда необходимо менять моторное масло.