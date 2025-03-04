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Россиянам рассказали, как получать в старости 100 тысяч рублей в месяц

Экономист Балынин: своя пенсия в 100 тыс. рублей возможна, если копить 36,5 года
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут откладывать 35% от средней зарплаты в течение 36,5 года, и таким образом накопить на 29 лет старости сумму в 100 тыс. рублей в месяц, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если в течение 268 месяцев (это чуть более 22 лет) гражданин со средней заработной платой (по прогнозу на 2025 год — 99 952 рубля) будет ежемесячно откладывать на банковский вклад по 70% от нее (69 966 рублей), то сможет накопить сумму, достаточную для осуществления ежемесячных расходов в сумме 100 тыс. рублей (в их покупательной способности 2025 года) на протяжении 29 лет. Аналогичного результата можно достигнуть, если гражданину со средней заработной платой ежемесячно откладывать на банковский вклад по 35% от заработной платы в течение 36,5 года», — отметил экономист.

В январе 2025 года средняя пенсия россиян достигла 24 тыс. рублей. В первом месяце года выплаты повысили на 7,3%, в феврале они были проиндексированы на 9,5% (+состоялась доиндексация за январь).

Ранее была названа зарплата, нужная для пенсии от 50 тыс. рублей.

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