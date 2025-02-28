Названа зарплата, нужная для пенсии от 50 тыс. рублей

Чтобы получать пенсию более 50 тыс. рублей, нужно в течение 35 лет зарабатывать 230 тыс. рублей до вычета налогов [200 тыс. рублей после вычета налогов], заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«В 2025 году размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд. Чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается, а значит, и лучше будущая пенсия. Максимум, который можно набрать за год — 10 баллов. Для этого нужно, чтобы ваш суммарный годовой доход был 2,76 млн рублей, то есть в месяц достаточно получать 230 тыс. рублей до вычета налогов. 10 баллов нужно набирать 35 лет», — отметил депутат.

По его словам, если ваш доход больше, это никак не повлияет на отчисления в Соцфонд, но вы можете откладывать на пенсию дополнительно самостоятельно.

Никитин подчеркнул, что самые высокооплачиваемые профессии на сегодняшний день в России — это ИТ-специалисты (средняя зарплата 200 тыс. рублей), инженеры в нефтегазовой отрасли (в зависимости от региона — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей), пилоты и авиадиспетчеры (получают в среднем от 280 тыс. рублей), врачи узкой специализации (от 170 тыс. рублей).

«То есть если вы набираете по 10 пенсионных баллов ежегодно на протяжении 35 лет (это средний стаж по стране), то накопите 350 баллов. Ваша пенсия будет порядка 58 тыс. рублей, если считать по коэффициентам 2025 года», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что размер пенсии зависит не только от зарплаты, но и от продолжительности трудового стажа и добросовестности работодателя в части отчислений в Соцфонд. Никитин заключил, что выбирая профессию стоит учитывать не только текущие доходы, но и долгосрочные перспективы.

В январе 2025 года средняя пенсия россиян достигла 24 тыс. рублей.

Ранее депутат допустил ежеквартальную индексацию пенсий.