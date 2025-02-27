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Спрогнозирован курс доллара на следующую неделю

Финансист Бабин: на будущей неделе доллар будет стоить 90 рублей
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Shutterstock

На следующей неделе курс доллара составит 90 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, вместе с новостями последних недель, которые увеличили вероятность улучшения для России геополитической ситуации, это усиливает ожидания, что антироссийский санкционный режим будет ослаблен. Бабин уточнил, что это в том числе способно сократить расходы госбюджета и повысить поступления от экспорта.

«Правда, одновременно улучшится ситуация и с импортом, в том числе с его международной оплатой, с чем сейчас существуют большие затруднения. Поэтому фактор геополитики может в какой-то момент способствовать и ослаблению рубля, или тормозить его укрепление. Избыток предложения инвалюты, обусловленный срочной необходимостью ее продажи экспортерами, уже на этой неделе уйдет, что способно оказать ощутимое давление на курс рубля. В результате доллар на будущей неделе может вернуться в район 90 рублей», — отметил эксперт.

По его словам, курс доллара должен быть еще выше с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров. При этом Бабин не исключил, что в моменте в ближайшие дни доллар на межбанковском рынке может опуститься и в район 85 рублей или даже ниже.

Курс доллара 26 февраля превышал 85 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать при отказе банка принять старые доллары.

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