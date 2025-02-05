В России планируют разработать независимую структуру для аудита воздушных судов

«Аэрофлот» выступил с инициативой разработки федеральных авиационных правил поддержания летной годности (ФАП ПЛГ). Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на первого заместителя гендиректора авиакомпании по производству Андрея Семенова.

Как отмечают в авиакомпании, принятие ФАП ПЛГ позволит создать в России независимую систему аудита самолетов.

На выставке NAIS-2025 Семенов подчеркнул, что внедрение новой структуры проверок позволит привести российские стандарты к международным нормам, а также поспособствует восстановлению сотрудничества с Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

«Назрела необходимость выпуска ФАП ПЛГ. Это детальное регулирование требований к поддержанию летной годности…» — приводятся слова топ-менеджера.

По мнению Семенова, в этом направлении будет правильно полностью соответствовать международному законодательству.

«Так и в общении, восстановлении полноценных отношений с ICAO будет проще. И мы будем разговаривать на одном языке», — добавил он.

Как сообщает «Коммерсант», эксперты из других авиакомпаний также поддерживают идею создания подобной организации. По их словам, до 2022 года оценкой летной годности иностранных воздушных судов занимались независимые аудиторские компании, работавшие при согласовании с Управлением гражданской авиации Бермудских островов и Авиационным управлением Ирландии. Однако в марте 2022 года эти регуляторы отозвали сертификаты летной годности (СЛГ), после чего иностранные самолеты были перерегистрированы в российском реестре и получили соответствующие документы от Росавиации.

На сегодняшний день контроль за состоянием воздушных судов осуществляют специалисты Росавиации и Ространснадзора. Предполагается, что введение независимого аудита усилит эффективность проверок и повысит доверие к российским авиационным стандартам на международной арене.