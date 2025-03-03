Максимальная ставка по вкладам в рублях опустилась ниже ключевой ставки ЦБ

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ в третьей декаде февраля снизилась до 20,85% годовых. Об этом следует из данных, опубликованных Банком России.

Согласно опубликованным данным, ставка во второй декаде февраля составляла 21,06%, в первой декаде — 21,44%.

В список банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Недавно экс-глава Банка России Сергей Дубинин заявил, что ЦБ на заседании 21 марта 2025 года в третий раз оставит ключевую ставку на уровне 21%. По его словам, ЦБ принимает решение о ключевой ставке, исходя из широкого круга проблем, макроэкономической ситуации в целом.

14 февраля ЦБ сохранил ключевую ставку в 21%. К чему это приведет — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что российский бизнес предостерег Банк России от повышения ключевой ставки.