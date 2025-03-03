Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%

Биржевые цены на газ в Европе приблизились к отметке в $500 за тыс. кубометров
close
Sergei Karpukhin/Reuters

Биржевые цены на газ в Европе в первую торговую сессию весны растут на 4%, приближаясь к $500 за тыс. кубометров. Об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги 3 марта у отметки в $504,3 за тыс. кубометров. Позже их стоимость чуть снизилась — до $497.

При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был еще значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.

Недавно британская газета The Guardian сообщила, что в 2024 году Европа потратила на закупку российских энергоносителей больше, чем на поддержку Украины.

До этого глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейская экономика может быть уничтожена высокими ценами на энергоносители.

По его мнению, возможное урегулирование украинского конфликта может улучшить ситуацию, однако Орбан не верит, что текущие лидеры Евросоюза могут принять управленческие решения, которые бы положительно сказались на экономике Венгрии.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами