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Эксперты объяснили, что будет, если есть самозапрет, но банк все же выдал кредит

В ЕАН выяснили, что банки должны проверять наличие самозапрета на кредиты
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Depositphotos

Журналисты ЕАН подготовили инструкцию по установке самозапрета на выдачу кредитов. Они также выяснили у экспертов, что будет, если ограничения уже действуют, но банк все же выдал займ.

«Теперь это проблемы банка или микрофинансовой организации. Гражданин не должен будет платить по договору, сможет исключить информацию о нем из своей кредитной истории, а банк не сможет требовать долг или продавать коллекторам. А если продаст, то и коллекторы не смогут ничего сделать», — объясняют специалисты.

Подчеркивается также, что финансовая организация перед выдачей кредита обязана проверить наличие у гражданина самозапрета.

Самозапрет на кредиты начал действовать в России с 1 марта 2025 года. По словам cенатора, арбитражного управляющего Минюста РФ Ольги Епифановой, услуга будет бесплатной и бессрочной для граждан. При этом отменить ее можно будет в любой момент.

Чтобы оформить самозапрет, нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» с помощью СНИЛС и подать соответствующее заявление в профильном разделе, указав Ф. И. О., дату рождения, данные паспорта, ИНН, условия запрета и дату заявления.

Ранее в Госдуме назвали число россиян, которые воспользуются самозапретом на кредиты.

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