В Госдуме назвали число россиян, которые воспользуются самозапретом на кредиты

Самозапретом на выдачу кредитов через портал «Госуслуги» в первую неделю могут воспользоваться до 3 млн граждан России. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, россияне проявляют большой интерес к этому механизму.
«Думаю, что до 3 млн человек в течение этой недели воспользуются новой возможностью», — сказал парламентарий.
Аксаков добавил, что законодатели продолжат работать над новыми мерами защиты.
По данным Минцифры, уже 1,7 млн россиян поставили через «Госуслуги» самозапрет на кредиты.
1 марта cенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова сообщила, что самозапрет на кредиты будет бесплатным и бессрочным для россиян, его можно будет отменить в любой момент.
Чтобы оформить самозапрет на кредиты, нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» с помощью СНИЛС и подать соответствующее заявление в профильном разделе, указав Ф. И. О., дату рождения, данные паспорта, ИНН, условия запрета и дату заявления.
Ранее на портале «Госуслуги» появился сервис «Жизненная ситуация».