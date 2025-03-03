В Госдуме назвали число россиян, которые воспользуются самозапретом на кредиты

Аксаков: самозапретом на кредиты за неделю воспользуются до 3 млн россиян

Самозапретом на выдачу кредитов через портал «Госуслуги» в первую неделю могут воспользоваться до 3 млн граждан России. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, россияне проявляют большой интерес к этому механизму.

«Думаю, что до 3 млн человек в течение этой недели воспользуются новой возможностью», — сказал парламентарий.

Аксаков добавил, что законодатели продолжат работать над новыми мерами защиты.

По данным Минцифры, уже 1,7 млн россиян поставили через «Госуслуги» самозапрет на кредиты.

1 марта cенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова сообщила, что самозапрет на кредиты будет бесплатным и бессрочным для россиян, его можно будет отменить в любой момент.

Чтобы оформить самозапрет на кредиты, нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» с помощью СНИЛС и подать соответствующее заявление в профильном разделе, указав Ф. И. О., дату рождения, данные паспорта, ИНН, условия запрета и дату заявления.

Ранее на портале «Госуслуги» появился сервис «Жизненная ситуация».