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В Казахстане захотели отказаться от ввоза яиц из России

Минсельхоз Казахстана объяснил планы запрета импорта яиц из России
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Минсельхоз Казахстана в связи с жалобами птицеводов предложил минторговли страны ввести временный запрет на ввоз в республику яиц, пишет портал cmn.kz.

В соответствии с письмом минсельхоза, запрет необходимо ввести на весенне-летний период, чтобы защитить отечественного производителя в связи с якобы имеющими место поставками зарубежной продукции по демпинговым ценам.

Как отметили в ведомстве, Казахстан каждый год производит около 4,5 млрд яиц при годовой потребности в 4 млрд штук, а в весенне-летний период возникает затоваренность из-за сохранения объемов производства и уменьшения сроков хранения продукции, что сопровождается «поступлением импортной продукции по искусственно заниженным ценам».

На портале уточнили, что среди иностранных государств в основном Казахстан покупает яйца в России. По итогам 2024 года на РФ пришлось более 90% поставок — 79,4 из 87,4 млн штук.

В первой половине февраля агентство РИА Новости со ссылкой на таможенную службу Казахстана написало, что в январе — ноябре 2024 года Россия утроила импорт сливочного масла из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

По данным таможни, РФ закупила в стране 4 тыс. т продукта, став его крупнейшим импортером. Второе место по этому показателю занимает Туркмения: объем ее закупок масла у Казахстана оценивается в 14,5 т.

Ранее стало известно, что Казахстан собрался значительно нарастить поставки нефти в обход России.

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