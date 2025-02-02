В январе — ноябре 2024 года Россия утроила импорт сливочного масла из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, передает РИА Новости со ссылкой на таможенную службу республики.

По ее данным, РФ закупила в стране 4 тыс. т продукта, став его крупнейшим импортером. Второе место по этому показателю занимает Туркмения: объем ее закупок масла у Казахстана оценивается в 14,5 т.

Как отмечает агентство, также Россия активно приобретает в республике пахту, йогурт и кефир. Доля РФ в казахстанском экспорте кисломолочной продукции тоже выше, чем у других стран, и составляет 40%. Так, за неполный прошлый год Россия импортировала 5,85 тыс. т таких продуктов, что на 14% превосходит показатель 2023-го.

Росстат сообщал, что сливочное масло оказалось в перечне продуктов, которые больше всего подорожали в 2024 году. Повышение цены на него составило 36,2% относительно стоимости прошлого года. Средняя по стране цена за килограмм этого продукта в декабре 2024 года достигла почти 1,2 тыс. руб. В конце января Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на сливочное масло в России на фоне массовых жалоб потребителей на его стоимость.

Ранее россиянина поймали на выходе из магазина с 20 украденными пачками сливочного масла.