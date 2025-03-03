Стало известно, сколько россиян запретили себе брать кредиты

Функцию самозапрета на оформление кредитов и займов в своем аккаунте на «Госуслугах» установили себе минимум 1,7 млн россиян, написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение представителя Минцифры.

Как уточнили в издании, возможность воспользоваться такой функцией у россиян появилась 1 марта. Соответствующий закон по инициативе Банка России приняли для борьбы с мошенничеством.

Самозапрет распространяется на беззалоговые ссуды, ввести запрет на получение ипотеки, автокредита или образовательного кредита не получится, уточнили в издании.

1 марта cенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова сообщила, что самозапрет на кредиты будет бесплатным и бессрочным для россиян, его можно будет отменить в любой момент.

Чтобы оформить самозапрет на кредиты, нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» с помощью СНИЛС и подать соответствующее заявление в профильном разделе, указав Ф. И. О., дату рождения, данные паспорта, ИНН, условия запрета и дату заявления.

Ранее на портале «Госуслуги» появился сервис «Жизненная ситуация».