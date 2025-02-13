Стали известны самые привлекательные для россиян рабочие профессии

Рейтинг самых привлекательных рабочих профессий в России на сегодняшний день возглавляют такие специальности, как портной и швея (21%), повар (19%) и плотник (8%). Среди основных причин освоения новой профессии россияне чаще всего называют перспективы повышения заработка, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

В десятку привлекательных рабочих профессий вошли также маляр/штукатур (7%), электрик (7%), строитель (7%), автослесарь (5%), машинист (5%), монтажник (4%), токарь (4%).

Опрошенные россияне среди поводов для освоения новой рабочей специальности, помимо роста заработка и получения дополнительного дохода, назвали также возможность зарабатывать на любимом увлечении, сменить надоевшую работу на более интересное дело, а также стабильность даже при сложной ситуации, в экономике.

Исследование сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» подготовлено на основе опроса 2,3 тыс. россиян из всех округов страны.

В ходе недавно проведенного опроса треть россиян сообщили, что готовы переобучиться и освоить рабочую профессию. Из них многие (25,2%) решились на это с целью иметь в будущем стабильный доход. Еще одним важным фактором стало желание разнообразить карьеру, многие также считают, что достигли потолка на нынешней должности и в связи с этим ищут перемен.

Ранее эксперты назвали рабочие профессии, которые скоро уйдут в прошлое.