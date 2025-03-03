Под Петербургом появится мини-город на десятки миллиардов рублей

Деловой Петербург: в Ленобласти построят мини-город за 70 млрд рублей

В Ленинградской области собираются благоустроить 57 гектаров территории в рамках реализации проекта комплексного развития, сообщает «Деловой Петербург».

Как пишет издание, возведение нового мини-города оценили в 70,8 млрд рублей. Работы предполагается проводить в массиве «Ручьи-2, который находится восточнее Ленинградского шоссе и Кузьмоловского кладбища. Торги на право реализации проекта комплексного развития провели муниципальные власти Кузьмоловского городского поселения Ленинградской области.

На участие в торгах поступила только одна заявка — от ООО «Специализированный застройщик «Солнечный город»». Торги признали несостоявшимися, однако единственный участник имеет право заключить договор, пишет издание.

На участке разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до 21 этажа, объекты социнфраструктуры, обустраивать инженерию и объекты благоустройства. Утвержденного проекта планировки территории на сегодняшний день нет.

В первой половине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что в центре Грозного на проспекте Владимира Путина начали строить жилой дом в вайнахском стиле.

По словам главы региона, выполненный в традиционном вайнахском стиле дом станет новым архитектурным украшением столицы. Как уточнил агентству ТАСС мэр чеченской столицы Хас-Магомед Кадыров, архитектура здания «воплощает образ джигита».

Ранее стало известно, что построить частный дом в России стало еще дороже.