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ФАС проверит производителей добавок для сельскохозяйственных животных

ФАС: производители добавок для скота предоставят данные о товаре
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит производителей кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, ФАС направила запросы производителям лизина — аминокислоты, которую часто добавляют в рацион животных и птиц. Уточняется, что компании обязаны предоставить данные об объемах производства и продаж добавок, себестоимости, ценах, рентабельности и системе сбыта.

Если будут зафиксированы нарушения, в ведомстве примут меры реагирования. Также в ФАС подчеркнули, что планируют провести анализ цен на данную категорию продукции.

21 февраля стало известно, что управление Федеральной антимонопольной службы по городу Москве возбудило дела из-за стоимости питьевой воды в «стерильных» зонах аэропорта Внуково. Их завели в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».

ФАС намерена проверить обоснованность ценообразования на питьевую воду во внутренней и международной зонах вылетов. В случае обнаружения нарушений компаниям будут выданы обязательные к выполнению предписания о снижении стоимости воды, а также наложены штрафные санкции.

Ранее ФАС оштрафовала четыре банка за рекламу.

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