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ФАС оштрафовала четыре банка за рекламу

ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-банк из-за рекламы
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее ФАС возбудила дела в отношении банков, признала их рекламу ненадлежащей и выдала предписания о прекращении нарушений. Общая сумма штрафов составила более 2,2 млн рублей.

В службе рассказали, что телереклама Альфа-банка содержала привлекательную информацию о бесплатном счете для инвестиций, иные сведения были представлены в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. В другом ролике банк был назван лучшим для бизнеса, при этом не были представлены объективные критерии сравнения.

Кроме того, в ФАС поступила жалоба на рекламу Газпромбанка на рекламной конструкции в Москве. В ней была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 22%, но отсутствовали сведения об иных условиях вклада.

Похожую наружную рекламу распространял и ВТБ. Т-Банк же разместил в своем мобильном приложении баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт, рассказали в ведомстве.

Ранее Банк России оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия.

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