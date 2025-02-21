ФАС возбудила дела из-за цен на воду в аэропорту Внуково

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по городу Москве возбудило дела из-за стоимости питьевой воды в «стерильных» зонах аэропорта Внуково. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Дела по пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» были возбуждены в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».

ФАС намерена проверить обоснованность ценообразования на питьевую воду во внутренней и международной зонах вылетов. В случае обнаружения нарушений компаниям будут выданы обязательные к выполнению предписания о снижении стоимости воды, а также наложены штрафные санкции.

16 января Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) обеспечивать пассажиров в аэропортах бесплатной питьевой водой. При этом антимонопольный орган не поддержал установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов.

11 января сообщалось, что российских авиаперевозчиков обязали размещать детей в самолетах рядом с родителями. Нововведение коснется детей в возрасте до 12 лет и сопровождающих их пассажиров.

Ранее ФАС напомнила торговым сетям о недопустимости навязывания допусловий поставщикам.