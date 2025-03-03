В России выявили схему по уходу от уплаты акцизов на этанол на миллиарды рублей

РБК: на рынке этанола вскрыли схему по уходу от уплаты акцизов на 70 млрд рублей

У 219 оптовых продавцов лекарств нашли 100 млн литров «зависшего» медицинского спирта, из-за чего государство не получило 70 млрд рублей акцизных сборов с этанола. Об этом сообщил РБК со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Проверки фармацевтических организаций, осуществляющих обращение лекарственных препаратов с «этанолом», проводятся по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой и еще не завершены, отмечает издание.

В их ходе три организации оптовой торговли подали заявления о прекращении фармацевтической деятельности. Еще девять — получили предписания об устранении нарушений, среди которых фактическое отсутствие препаратов с этанолом на балансе организации, отсутствие информации о приемке, хранении, реализации, передаче, уничтожении лекарств, отсутствие складских помещений и другие. Деятельность еще восьми приостановили на 90 суток.

По итогам проверок было составлено 12 протоколов о несвоевременном или недостоверном внесении данных в систему мониторинга, нарушении правил оптовой торговли лекарствами и осуществлении предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями требований, предусмотренных лицензией.

Источник РБК на фармрынке пояснил, что нелегальный этанол, оставшийся на складах, использовали в том числе для подделки дорогого алкоголя.

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