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Россиянам объяснили, как правильно требовать повышения зарплаты

Карьерный консультант Валинуров: с начальством нужно вести переговоры о зарплате
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Работникам важно правильно выстроить коммуникацию с начальством, чтобы переговоры, в том числе о повышении зарплаты, проходили эффективно. Просить прибавку следует на основе конкретных факторов, например расширения функционала, объяснил карьерный консультант Ильгиз Валинуров Общественной Службе Новостей.

Зарплаты сотрудникам обычно индексируют, но это не считается ее повышением, так как с учетом инфляции ни к чему не приводит. Поэтому следует грамотно разговаривать с руководством, считает эксперт.

«Почему может увеличиться заработная плата? Первое – за расширение функционала. Вы можете предложить увеличить вашу зону ответственности и [как следствие] заработную плату», — привел пример Валинуров.

Он посоветовал не требовать повышения зарплаты необоснованно – например, по причине растущих цен. Начальство расценит это как ничем не подкрепленную манипуляцию. Работодатель не будет платить больше денег за прежний результат – важно объяснить, что эффективность сотрудника для компании выросла, компания выигрывает от его работы, продажи растут и так далее.

Кроме того, важно не бояться говорить с руководителем и задавать прямые вопросы, считает карьерный эксперт. В частности, он порекомендовал прямо спрашивать, какие еще задачи человек может взять на себя дополнительно для повышения зарплаты. Возможно, что в компании найдутся внешние проекты, связанные с оптимизацией или развитием. Есть вероятность, что в итоге работник получит даже больше, чем просил – главное понимать, что даже в случае отказа он ничего не теряет, заключил Валинуров.

Напомним, в недавнем исследовании 91% опрошенных россиян рассказали, что настроены на повышение зарплаты в 2025 году. Причем 64% из тех, кто ждет роста зарплаты, ожидают, что это произойдет на их нынешнем месте работы, а еще 27% планируют найти другую работу с более высокой зарплатой.

Ранее работодателям напомнили о наказании за отказ от повышения зарплат.

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