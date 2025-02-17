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Работодателям напомнили о наказании за отказ от повышения зарплат

Юрист Южалин: индексацию заработной платы должны проводить все работодатели
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Pixabay

Все без исключения российские работодатели должны проводить индексацию заработных плат, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.

По его словам, такой порядок прописан в 134-й статье Трудового кодекса РФ. А если работодатель откажется выполнять ее требования, то его могут привлечь к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях, подчеркнул юрист.

Как обратил внимание Южалин, порядок индексации зависит от того, к какой категории относится работодатель. Госорганизация, по его словам, обязана опираться на соответствующий нормативный акт, коммерческая, согласно Трудовому кодексу, может сама решать, как ей проводить индексацию. Но он в любом случае руководители такой структуры обязаны сделать это.

На прошлой неделе в hh.ru сообщили, что IT-специалисты, курьеры, брокеры и агенты по недвижимости — самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в России. К началу февраля 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,4 тыс. рублей (+21% за год).

Ранее было названо, сколько россиян ждут повышения зарплаты в 2025 году.

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