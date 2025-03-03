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Акции европейских оборонных компаний резко выросли

Акции европейских оборонных компаний выросли после встречи лидеров ЕС по Украине
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Акции европейских оборонных компаний резко выросли после встречи лидеров ряда стран — членов Евросоюза, на которой они предложили Украине свою поддержку на фоне опасений по поводу вывода американских войск с континента. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сделки на Euro Stoxx 50 выросли на 0,5% в 8:00 утра в Париже. На ранних торгах на Tradegate акции BAE Systems Plc выросли на 23%, Rheinmetall AG — на 19%, Thales SA — на 17%, Saab AB — на 17%, Dassault Aviation — на 16%, Rolls-Royce Plc — на 13% и Leonardo SpA — на 12% по сравнению с закрытием основных бирж 28 февраля.

Если отбросить в сторону недавние «дипломатические столкновения» между союзниками, общая картина для инвесторов такова, что мир на Украине остается возможным к 2025 году, а расходы на государственную оборону резко возрастут в ближайшие годы, считает рыночный стратег JPMorgan Asset Management Винсент Джувинс.

По его словам, ощущается широкий консенсус относительно того, что Европа должна взять свое будущее в собственные руки, и что грядут большие военные расходы.

Такая перспектива привела к резкому росту акций компаний, работающих в этом секторе. Так, немецкий концерн Rheinmetall, который является одним из крупнейших в Европе производителем военной техники, уже прибавил 67% в этом году. Всего с 2022 года рост составил более чем 800%.

Для инвесторов общая геополитическая картина не изменилась, за исключением того факта, что акции оборонных компаний, вероятно, продолжат расти, приводит агентство слова президента AlphaValue Пьер-Ива Готье.

В феврале глава Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что на складах Европы и Украины закончилось оружие. Он также добавил, что компания ничего не потеряет в случае прекращения огня на Украине, так как спрос на вооружение в Европе останется высоким.

Ранее сообщалось, что страны НАТО в Европе ищут замену США для обеспечения безопасности.

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