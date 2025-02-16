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В США заявили, что НАТО ищет нового лидера для обеспечения безопасности в Европе

Politico: страны НАТО в Европе ищут замену США для обеспечения безопасности
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Kevin Mohatt/Reuters

Европейские страны — члены НАТО начали поиски нового лидера, который заменит США в вопросе обеспечения безопасности в регионе. Об этом пишет американское издание Politico.

«Главный вопрос, витавший в переполненных залах Bayerischer Hof (отель в историческом центре Мюнхена. — «Газета.Ru»), был таким: кто будет обеспечивать безопасность континента, если ВС США сократят свое присутствие или же просто соберут вещи и уйдут», — говорится в материале.

Сотрудник службы безопасности неназванной страны — союзника НАТО рассказал изданию, что роль Великобритании, Дании и Нидерландов в альянсе может возрасти. По его словам, это связано с тем, что эти государства давно состоят в НАТО, увеличивают свои расходы на оборону, а также продолжают оказывать поддержку Украине.

Другой законодатель из неназванной страны НАТО отметил, что наибольшее влияние в блоке может получить Великобритания. Он связал это с ее становлением в качестве председателя контактной группы по Украине.

Несколькими часами ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что отношения между странами Евросоюза и США могут существенно ухудшиться после конференции по безопасности, которая недавно прошла в Мюнхене. По его мнению, мероприятие способно положить конец трансатлантическим отношениям.

Ранее Трамп назвал блестящим выступление Вэнса с критикой Евросоюза.

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