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Основатель «Магнита» выбыл из рейтинга богатейших людей

Основатель «Магнита» Галицкий выбыл из рейтинга богатейших людей Bloomberg
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Основатель торговой сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий выбыл из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), рассчитывающегося на основе стоимости акций компаний. Об этом сообщает ТАСС.

11 февраля российский бизнесмен находился на 492-м месте в рейтинге 500 богатейших людей мира, его состояние оценивалось в $6,54 млрд.

По информации Bloomberg Billionaires Index, самым богатым гражданином России на сегодняшний день является президент «Норильского никеля» Владимир Потанин (занимает 65-е место) с состоянием $28,3 млрд. Состояние основателя «Лукойла» Вагита Алекперова составляет $26,6 млрд. В то же время состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — $23,8 млрд.

14 февраля стало известно, что Галицкий в 2024 году вложил в футбольный клуб 3,65 млрд рублей личных средств. В 2023 году он финансово не вкладывался в клуб, а в 2022 году передал «Краснодару» 5,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, на сколько разбогатели богатейшие россияне с начала года.

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