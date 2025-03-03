В Госдуме сообщили о новых лимитах налоговых вычетов

В России с 2025 года изменятся правила предоставления налоговых вычетов и увеличатся их лимиты. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

Парламентарий отметил, что лимит имущественного налогового вычета останется прежним — 2 млн рублей, но размер возврата увеличится при разных ставках. Так, налогоплательщик с годовым доходом до 2,4 млн рублей по-прежнему сможет вернуть максимум 260 тыс. рублей, но те, кто выплачивает налог по ставке 22%, смогут получить уже почти в два раза больше — 440 тыс. рублей.

Гаврилов подчеркнул, что также увеличится возврат по ипотечным процентам. Максимальная сумма для тех, кто попадает под ставку 22%, возрастет до 660 тыс. рублей вместо 390 тыс. рублей при ставке 13%.

15 февраля заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб поддержал инициативу о введении в РФ системы семейного налогообложения.

Ранее Минфин России заявил о возможности изменения налоговой политики.