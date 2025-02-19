Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Общественники поддержали идею введения семейного налогообложения

В ОП выступили с поддержкой идеи ввести семейное налогообложение
close
Shutterstock

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб поддержал инициативу о введении в РФ системы семейного налогообложения. Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола «Гражданское общество в Год семьи: итоги и продолжение», сообщает ТАСС.

С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. Предложенный подход предполагает расчет дохода гражданина с учетом его семейного статуса — в том случае, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, доход родителей суммируется и делится на четверых.

«Они правильную вещь сказали по налогам. Надо налоги распределять на семью, делить на всех детей», — сказал Гриб.

Он отметил, что семьи с детьми и те, у кого нет детей, платят одинаковые налоги. При этом первые имеют значительно больше расходов. По словам замсекретаря ОП, необходимо, чтобы налоговая база учитывалась на каждого члена семьи. Он также выразил мнение, что эту здравую идею нужно поддержать и обсудить с министерством финансов.

Ранее в Госдуме рассказали о новой системе налоговых вычетов с 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами