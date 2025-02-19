Общественники поддержали идею введения семейного налогообложения

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб поддержал инициативу о введении в РФ системы семейного налогообложения. Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола «Гражданское общество в Год семьи: итоги и продолжение», сообщает ТАСС.

С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. Предложенный подход предполагает расчет дохода гражданина с учетом его семейного статуса — в том случае, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, доход родителей суммируется и делится на четверых.

«Они правильную вещь сказали по налогам. Надо налоги распределять на семью, делить на всех детей», — сказал Гриб.

Он отметил, что семьи с детьми и те, у кого нет детей, платят одинаковые налоги. При этом первые имеют значительно больше расходов. По словам замсекретаря ОП, необходимо, чтобы налоговая база учитывалась на каждого члена семьи. Он также выразил мнение, что эту здравую идею нужно поддержать и обсудить с министерством финансов.

Ранее в Госдуме рассказали о новой системе налоговых вычетов с 2025 года.