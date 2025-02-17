Минфин заявил о возможности изменения налоговой политики

Текущие вызовы могут заставить российские власти изменить налоговую политику. Об этом ТАСС заявил директор департамента министерства финансов Данил Волков.

Он напомнил, что минфин России в любом случае настроен на то, чтобы выполнить поручение президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы.

«В то же время я хотел бы сказать, что налоговая политика — это не «самостоятельная эфемерная субстанция», это неотъемлемая часть общей государственной политики. И, как показала практика последних лет — 2020-2022 годы и последующие — в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — заявил Волков.

Поэтому в существующие планы необходимо будет вносить коррективы. В том числе благодаря изменениям, которые были внесены некоторое время назад, было возможно построить сбалансированную бюджетную систему.

До этого глава комитета Государственной думы России по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка РФ Сергей Гаврилов сообщил, что россияне, выплачивающие повышенные ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и приобретающие недвижимость в ипотеку, с 2025 года имеют право на налоговый вычет до 1,1 млн рублей.

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